Sondaggio LiveTennis – La miglior tennista italiana: avanzano Pigato e Paoletti. Ok anche Tatiana Pieri

Si sono conclusi i primi otto sondaggi relativi agli incontri di primo turno del tabellone femminile del torneo, organizzato da LiveTennis, che permetterà di conoscere la miglior tennista italiana secondo i lettori del sito. In una prima “tranche” di votazioni caratterizzata dalla presenza di numerose giovani giocatrici, avanzano alla fase successiva Lisa Pigato e Matilde Paoletti, così come Tatiana Pieri. Camilla Rosatello ha la meglio di Martina Colmegna con un margine di oltre cento voti, lo stesso accade per Corinna Dentoni su Aurora Znatedeschi e Verena Meliss su Giulia Crescenzi. Passano al secondo turno, infine, anche Dalila Spiteri, che l’ha spuntata di pochi voti su Federica Sacco, e Claudia Giovine.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TABELLONE FEMMINILE:

Lisa PIGATO vs Anna TURATI 162-87 (65.1%-34.9%)

(WC) Matilde PAOLETTI vs (WC) Sara ZIODATO 144-100 (59%-41%)

Claudia GIOVINE vs (WC) Sofia ROCCHETTI 196-49 (80%-20%)

Verena MELISS vs Giulia CRESCENZI 193-54 (78.1%-21.9%)

(WC) Federica SACCO vs Dalila SPITERI 114-132 (46.3%-53.7%)

Tatiana PIERI vs Federica PRATI 213-36 (85.5%-14.5%)

Corinna DENTONI vs Aurora ZANTEDESCHI 185-65 (74%-26%)

Camilla ROSATELLO vs Martina COLMEGNA 179-68 (72.5%-27.5%)