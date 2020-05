Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: via al primo turno. C’è Darderi-J. Berrettini, si vota fino alle 15

Comincia il nuovo sondaggio di LiveTennis relativo al miglior tennista italiano tra quelli in attività: fino alle ore 15 di martedì 5 maggio, sarà possibile esprimere le proprie votazioni per otto incontri di primo turno del tabellone maschile. Qualora dovesse risultare una situazione di parità in una sfida, verrà effettuato uno spareggio.

Non saranno conteggiati i voti espressi nei commenti.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TABELLONE MASCHILE

Enrico DALLA VALLE vs Giovanni FONIO

(WC) Luciano DARDERI vs Jacopo BERRETTINI

Liam CARUANA vs Andrea PELLEGRINO

Gianluigi QUINZI vs Alexander WEIS

Giulio ZEPPIERI vs Erik CREPALDI

Daniele CAPECCHI vs Luca VANNI

Marco BORTOLOTTI vs (WC) Francesco PASSARO

Riccardo BONADIO vs Andrea BASSO