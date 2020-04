Mutua Madrid Open Virtual Pro: LIVE la prima giornata. In campo anche Fabio Fognini (LIVEVIDEO)

Oggi, lunedì 27 aprile, comincerà l’edizione 2020 virtuale del Mutua Madrid Open. A sfidarsi, a colpi di dritti e rovesci sul gioco Tennis World Tour per PlayStation 4, saranno trentadue giocatori (sedici uomini e sedici donne) divisi, in una prima fase, in gironi da quattro componenti ciascuno. C’è un solo italiano al via, Fabio Fognini: il ligure esordirà alle 16.45 contro Stefanos Tsitsipas, per poi tornare in scena, anche se solo virtualmente, un’ora più tardi contro Frances Tiafoe.

It's finally time! ⏰ Everything is ready for the start of the #MMOPEN Virtual Pro 😍 Watch it live! 📺

🇬🇧 https://fb.gg/mutuamadridopen

🇪🇸 https://fb.gg/playstationES #PlayAtHome Pubblicato da Mutua Madrid Open su Lunedì 27 aprile 2020