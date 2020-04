Per Youzhny e Safin il prodotto WTA non è appetibile

Mikhail Youzhny, ex top 10 al mondo e attuale allenatore del canadese Denis Shapovalov, era in diretta su Instagram con Marat Safin e ha parlato, tra l’altro, della possibile unificazione dei circuiti ATP-WTA.

“Penso che sia un’idea interessante e che permetterà ai circuiti di diventare un prodotto migliore. Il tennis femminile non può vendere il proprio prodotto senza Kournikova, Sharapova e Williams ”, ha dichiarato Marat Safin, ex numero uno al mondo.

E Youzhny ha confermato. “Faccio ancora parte nel mondo del tennis e non so chi siano le prime 10 della WTA. Potrei anche conoscere i loro nomi, ma non so come sono composte le posizioni.”