Simona Halep: “Non sono mai uscita di casa durante il lockdown”

La numero 2 della classifica mondiale, Simona Halep, continua a rilasciare interviste da cui traspare la sua grande preoccupazione per la pandemia. Nella sua ultima dichiarazione ha detto di non essere mai uscita di casa per l’intera durata del lockdown rumeno.

Nel suo Paese, dove sta trascorrendo l’isolamento, c’è l’esercito nelle strade a pattugliare perché le misure di prevenzione siano rispettate, anche se i rumeni sembrano essere di diverso avviso. Recentemente è emerso che sono state emesse quasi 500.000 multe per trasgressione alle misure del lockdown, con un introito pari quasi a quanto lo Stato riceve dalla tassazione alla imprese romene nel primo trimestre.

Halep aveva già mostrato di essere molto preoccupata per il decorso della malattia da coronavirus, specialmente su quanto potrebbe intaccare la sua capacità respiratoria che per una atleta come lei che corre molto in campo è senz’altro una domanda più che legittima.

In un video di qualche giorno fa, la numero 1 rumena aveva mostrato un “allenamento” insieme al fratello in quello che sembrava essere uno scantinato a conferma che effettivamente non è uscita neppure nel giardino di casa per questa partita “casalinga”.

Nell’intervista la tennista ha anche dichiarato che non segue o legge troppo al riguardo della pandemia, che cerca di essere positiva e di aiutare dove e come può (ha contribuito con donazioni e comprando ventilatori per gli ospedali rumeni in due distinte occasioni durante la pandemia) e che sta recuperando dall’infortuno al piede che aveva avuto quest’anno.

Quando le è stato chiesto più specificatamente quale fosse la sua opinione sullo stato corrente e futuro del tennis, Halep ha risposto che “è davvero difficile per noi tenniste che siamo sempre abituate ad avere una programmazione, a non sapere se e quando giocheremo. Personalmente credo che se rientreremo in campo a Settembre sarà una vittoria per tutti perché vorrebbe dire che sarebbe cessata la minaccia del virus. Possiamo solo sognare di disputare uno Slam a questo punto, anche se ne sarei felice. E’ molto strano non sapere quando potremo giocare di nuovo un torneo, su quale superficie e in quale Nazione. Per ora non ci sono risposte ed è quindi impossibile pianificare qualcosa. E’ decisamente un periodo strano per la mia vita, il più lungo periodo che sto trascorrendo senza giocare a tennis.”

Un Grazie a Mandrake