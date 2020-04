International Tennis Series, Day 8: bottino pieno per Andreev. Il bulgaro si avvicina a Lorenzi

Dopo lo stop forzato imposto dal maltempo nella giornata di venerdì, ieri si è tornati in campo a Bradenton (Florida) per il Day 8 delle International Tennis Series. Adrian Andreev, classe 2001, ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite disputate contro il dominicano Cid Subervi e gli statunitensi Samardzic e Yatsuk, debuttante nella competizione.

In testa alla classifica generale resta il “nostro” Paolo Lorenzi con quattordici affermazioni in quindici incontri complessivi.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

Ivan Yatsuk (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI IERI:

Adrian Andreev (BUL) b. Nikola Samardzic (USA) 4-2 4-1

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Ivan Yatsuk (USA) 4-3(3) 4-2

Ivan Yatsuk (USA) b. Nikola Samardzic (USA) 4-3(3) 4-3(7)

Adrian Andreev (BUL) b. Roberto Cid Subervi (DOM) 3-4(3) 4-3(1) 4-3(4)

Adrian Andreev (BUL) b. Ivan Yatsuk (USA) 4-0 4-3(5)

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Nikola Samardzic (USA) 4-2 4-3(3)

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 15 – 14 – 1

Adrian Andreev (BUL) 14 – 12 – 2

Roberto Cid Subervi (DOM) 6 – 4 – 2

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4

Nikola Samardzic (USA) 9 – 3 – 6

Evan King (USA) 12 – 3 – 9

Ivan Yatsuk (USA) 3 – 1 – 2

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3

Jamie Cerretani (USA) 9 – 0 – 9