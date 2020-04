Mutua Madrid Open Virtual Pro: l’ordine di gioco di lunedì. Doppio impegno per Fognini

Nella giornata di domani, lunedì 27 aprile, comincerà l’edizione 2020 virtuale del Mutua Madrid Open. A sfidarsi, a colpi di dritti e rovesci sul gioco Tennis World Tour per PlayStation, saranno trentadue giocatori (sedici uomini e sedici donne) divisi, in una prima fase, in gironi da quattro componenti ciascuno. C’è un solo italiano al via, Fabio Fognini: il ligure esordirà alle 16.45 contro Stefanos Tsitsipas, per poi tornare in scena, anche se solo virtualmente, un’ora più tardi contro Frances Tiafoe.

Sarà possibile seguire tutte le partite in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Mutua Madrid Open.