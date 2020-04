Dominic Thiem verso il si ai Giochi Olimpici

Il rinvio dei Giochi olimpici di un anno non è stato negativo per tutti gli atleti e le federazioni olimpiche.

L’Austria, per esempio, avrà la possibilità di lottare per le medaglie, dal momento che Dominic Thiem, se i Giochi si fossero disputati nel 2020 non li avrebbe giocati. Dominic ora pensa invece di esserci nel 2021.

Thiem avrebbe giocato nel 2020 l’ATP 250 di Kitzbuhel durante la settimana dei Giochi, ma nel 2021 le date per i due eventi sono compatibili, poiché Kitzbuhel verrà giocato in precedenza.

Contrariamente alle Olimpiadi invernali, le Olimpiadi estive non sono molto popolari in Austria, ma l’influenza di Nicolas Massu, che ha vinto due ori nel 2004 ad Atene, sarà stato determinante in questo cambio di opinione.