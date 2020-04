L’Australian Open e l’assicurazione sulla pandemia. Il torneo è aperto a tutte le soluzioni per la disputa nel 2021

Craig Tiley, direttore degli Australian Open e CEO di Tennis Australia, ha rivelato questo venerdì che il suo torneo, come Wimbledon, ha un’assicurazione contro la pandemia, ma ora deve essere rinnovata per la stagione 2021.

“Abbiamo un’assicurazione normale e un’assicurazione per le pandemie. Esistono due tipi di assicurazione. Ma attualmente stiamo negoziando con lo stesso assicuratore per il 2021. Questo è interessante perché le assicurazioni devono prendere una decisione in questa situazione diversa. Probabilmente ora è un buon momento di pensare all’assicurazione contro le pandemie, perché il mondo ora sarà pronto e preparato nella possibilità che tutto si fermi di nuovo ”, ha confessato.

Il direttore degli Australian Open non ha escluso nessuna ipotesi per la prossima edizione del torneo, nel 2021, e ha affermato che saranno disposti perfino a cambiare la data dell’evento, se necessario. C’è anche un piano per l’evento da svolgersi a porte chiuse.