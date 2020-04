Coronavirus: rinviati i Giochi dei Piccoli Stati in programma ad Andorra nel 2021

Il Comitato Olimpico di Andorra, in seguito ad una riunione con il Comitato Organizzatore dell’evento, ha deciso di rinviare l’edizione 2021 dei Giochi dei Piccoli Stati a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il Principato sia dal punto di vista economica, sia dal punto di vista sportivo. Alla kermesse, alla quale sono soliti partecipare i nove membri dell’AASSE (Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro e San Marino), avrebbero ovviamente dovuto partecipare anche numerosi giocatori, tra cui la lussemburghese di origini italiane Eleonora Molinaro, attuale numero 235 del ranking WTA.

All’ultima edizione, disputata nel 2019 in Montenegro, parteciparono Marco De Rossi e Stefano Galvani con i colori di San Marino: il primo conquistò la medaglia di bronzo in singolare mentre il secondo si fermò ai quarti di finale. In doppio, invece, furono sconfitti all’esordio dai monegaschi Arneodo e Catarina per 11-9 al supertiebreak.

I Giochi dei Piccoli Stati, alla luce del rinvio dell’edizione di Andorra (potrebbe riposizionarsi nel 2025, scalzando il Principato di Monaco o nel 2027), torneranno quindi nel 2023 a Malta.