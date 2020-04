Andy Murray non ha dubbi: “Il tennis sarà uno degli ultimi sport a ripartire con regolarità”

Nella giornata di mercoledì, Andy Murray ha rilasciato un’intervista alla CNN. Il giocatore britannico, attuale numero 129 del ranking ATP in singolare, non ha buone sensazioni in vista dei prossimi mesi: “Il tennis sarà uno degli ultimi sport a ripartire con regolarità. Non posso immaginare qualcosa di diverso perché, ogni settimana, tanti giocatori viaggiano nel mondo assieme ai rispettivi allenatori e dunque, in una situazione come quella attuale, gli spostamenti sarebbero praticamente impossibili. Sarei sorpreso se si decidesse di riprendere l’attività internazionale nel mese di settembre, specialmente per lo svolgimento dei tornei più importanti bisognerà attendere il momento in cui il Coronavirus sarà sconfitto in maniera definitiva“.