Roger Federer propone di unire ATP e WTA: “Possiamo uscire da questo momento difficile con una sola, forte, organizzazione, o con due organizzazioni deboli…”

Roger Federer ha lanciato su Twitter l’idea di riunire in un’unica organizzazione il tennis maschile e quello femminile.

“Stavo pensando… sono l’unico a pensare – ha scritto Federer – che è giunta l’ora per il tennis maschile e quello femminile di unirsi? Non sto parlando di unire i tornei, ma di fondere ATP e WTA in una sola associazione. È troppo complicato per i fan avere sistemi di ranking diversi, loghi diversi, siti internet diversi, categorie di tornei diverse. Questa cosa sarebbe già dovuta succedere tempo fa, ma ora forse è il momento giusto. Possiamo uscire da questo momento difficile con una sola, forte, organizzazione, o con due organizzazioni deboli…”

Il dibattito è stato lanciato e, come sempre, i sostenitori di Roger non gli hanno fatto mancare il loro sostegno, anche se tra i commenti si legge anche qualche critica all’idea.