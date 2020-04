International Tennis Series, Day 5: altre tre vittorie per Paolo Lorenzi

Quinta giornata di gare alle International Tennis Series di Bradenton (Florida), torneo d’esibizione in corso nella città statunitense sui campi in cemento outdoor: quest’oggi hanno fatto il loro esordio nella manifestazione il ventiduenne statunitense Nikola Samardzic, senza classifica ATP né in singolare né in doppio, e il dominicano Roberto Cid Subervi, n.221 ATP in singolare.

Paolo Lorenzi, l’unico italiano ai nastri di partenza, ha ottenuto anche oggi tre vittorie in altrettante partite disputate: il senese ha sconfitto Evan King con un severo 4-1 4-0 nel primo incontro, Roberto Cid Subervi per 4-2 4-2 nel secondo match e, in chiusura di programma, Nikola Samardzic con lo score di 4-1 4-2. Complessivamente, dunque, per il classe 1981 il bilancio è di quattordici vittorie ed una sola sconfitta in quindici gare complessive.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – IL PROGRAMMA DI OGGI:

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Nikola Samardzic (USA) 4-0 4-2

Paolo Lorenzi (ITA) b. Evan King (USA) 4-1 4-0

Paolo Lorenzi (ITA) b. Roberto Cid Subervi (DOM) 4-2 4-2

Nikola Samardzic (USA) b. Evan King (USA) 4-3(2) 4-1

Paolo Lorenzi (ITA) b. Nikola Samardzic (USA) 4-1 4-2

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Evan King (USA) 4-1 4-1

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 15 – 14 – 1

Adrian Andreev (BUL) 8 – 6 – 2

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4

Roberto Cid Subervi (DOM) 3 – 2 – 1

Evan King (USA) 9 – 2 – 7

Nikola Samardzic (USA) 3 – 1 – 2

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3

Jamie Cerretani (USA) 6 – 0 – 6