La diretta Instagram di Novak Djokovic e Fabio Fognini. Tanti gli argomenti trattati (Video)

Fabio Fognini, numero 11 della classifica mondiale ed uno dei tennisti più talentuosi del mondo, ha confessato questo martedì, durante una diretta su Instagram con Novak Djokovic (tra i tanti argomenti trattati) che se potesse scegliere qualcuno per allenare sceglierebbe Nick Kyrgios.

I due hanno anche discusso durante la conversazione su chi vorrebbero allenare e Fabio ha lanciato il suo desiderio. “Vorrei allenare Nick Kyrgios, sarebbe molto interessante”.

Djokovic avrebbe altre opzioni. “Vorrei allenarti perché sei uno dei tennisti di maggior talento che abbia mai affrontato. O Felix Auger Aliassime. Penso che sia un ragazzo con la testa a posto e con un potenziale incredibile ”.

Il serbo ha anche rivelato a Fognini che il suo pubblico preferito fuori dalla Serbia (in Davis) è l’italiano. “Sono senza dubbio speciali. In molti anni mi sono sentito più supportato che in qualsiasi altro posto”.

