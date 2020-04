Simone Vagnozzi e Stefano Travaglia: Al via la collaborazione con Oltrepo’ Tennis Academy

Oltrepò Tennis Academy, il nuovo centro tecnico agonistico dell’Oltrepo pavese per la pratica del tennis e l’avviamento al professionismo, con la guida del Direttore Tecnico Andrea Valdetara, annuncia la prestigiosa partnership con SV Tennis Team, il progetto di Simone Vagnozzi da poco varato a San Benedetto del Tronto per l’allenamento di tennisti professionisti e la crescita di giovani promettenti.

Simone Vagnozzi, un passato da n. 160 ATP, è oggi uno dei migliori coach italiani – premiato anche dalla FIT nel 2018 come miglior coach dell’anno – segue attualmente Stefano Travaglia e lo ha portato al recente best ranking di n. 74 del mondo. In passato ha allenato Marco Cecchinato portandolo alla vittoria di 3 titoli ATP e allo storico risultato della semifinale al Roland Garros 2018, con il best ranking di n.16 ATP.

Vagnozzi ha da poco posto le basi a San Benedetto del Tronto, presso il Circolo Tennis Maggioni, per la sua Accademia, un progetto anche per la valorizzazione di giovani talenti, trovando da subito una comunione di intenti e di valori con Oltrepò Tennis Academy, anch’essa orientata all’avviamento dei giovani verso la pratica del tennis agonistico e professionistico.

Vagnozzi e Travaglia verranno periodicamente in Oltrepò, compatibilmente con il calendario dei tornei del giocatore, per delle sessioni di allenamento, dove potranno usufruire di tutti i servizi, in continuo aggiornamento, di OTA, come la Playsight, e metteranno a disposizione degli atleti e dello staff OTA il loro prezioso know-how e la loro esperienza maturata in anni nel circuito professionistico.

Con queste parole commenta Fabrizio Brambati, co-fondatore di OTA insieme al cugino Andrea: “Ho sempre ammirato Simone Vagnozzi in qualità di coach, penso che sia uno degli allenatori più promettenti del circuito, particolarmente abile nel trovare empatia con i giocatori e nel saper toccare le giuste corde per supportarli nella loro carriera e tirare fuori da loro il meglio. Credo che il suo apporto sarà di grande valore per Oltrepò Tennis Academy e tutto il suo staff e Stefano un esempio per i nostri atleti, in grado di stimolarli a superare i propri limiti, a crederci sempre e ad andare #sempreoltre, per citare il nostro claim!”

Simone Vagnozzi aggiunge: “Da subito, quando ho conosciuto il team di Oltrepò Tennis Academy ho trovato un’intesa immediata sulla visione del tennis e dei suoi valori. Con Stefano stiamo portando avanti un percorso di crescita importante che sta già dando ottimi frutti, se pur ritengo ci siano ancora ampi margini di miglioramento: conto di poter trasferire un po’ di questa esperienza anche in Oltrepò e di mettere in campo fruttuose sinergie tra gli atleti di OTA e quelli di SV Tennis Team, con stage e periodi di allenamento insieme, per mettere a fattor comune le rispettive aree di eccellenza”.