Mutua Madrid Open Virtual Pro: anche Ferrer, Bencic e Cirstea parteciperanno al torneo

Col passare dei giorni, va delineandosi sempre più la lista dei partecipanti al Mutua Madrid Open Virtual Pro, torneo a scopo benefico che si svolgerà dal 27 al 30 aprile attraverso il videogioco Tennis World Tour per PlayStation 4. Saranno al via ben trentadue giocatori, sedici uomini e sedici donne: la prima fase consisterà in gironi eliminatori (4 raggruppamenti da 4 per il circuito ATP, 4 raggruppamenti da 4 per quello WTA) con l’accesso ai quarti di finale per i primi due classificati di ogni girone. Da qui verrà composto un tabellone ad eliminazione diretta che porterà alla finalissima.

Nelle ultime ore si sono aggiunti David Ferrer, Belinda Bencic e Sorana Cirstea. L’ex tennista spagnolo, che ha terminato la sua carriera proprio a Madrid nel 2019, ha commentato: “Non vedo l’ora di giocare, in passato ho utilizzato molto spesso i videogiochi e dunque spero di non essermi dimenticato come si fa per vincere. Mi sto allenando per arrivare pronto al torneo“. Per i colori italiani, al momento, è confermata la presenza del solo Fabio Fognini.

PARTECIPANTI TORNEO MASCHILE: Alexander Zverev, Gael Monfils, Rafael Nadal, Andy Murray, David Goffin, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer, Frances Tiafoe + 4 tennisti da definire

PARTECIPANTI TORNEO FEMMINILE: Elina Svitolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suarez Navarro, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard, Sorana Cirstea + 4 tenniste da definire