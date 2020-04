Novak Djokovic e il dilemma vaccino per i coronavirus: “Personalmente, sono contrario alla vaccinazione. E non mi piace essere costretto da qualcuno a vaccinarmi per poter viaggiare in un determinato posto ”

Novak Djokovic, numero uno al mondo e uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, ha adottato alcune abitudini alimentari e di vita diverse dalle persone comuni negli ultimi anni. La sua dieta è quasi interamente vegetariana, la meditazione è di importanza decisiva e, a quanto pare, anche i vaccini non sono qualcosa che il serbo sostiene.

Questa domenica, durante una Live su Facebook con un certo numero di altri atleti serbi, Nole ha confessato che la vaccinazione, in questa situazione del coronavirus può essere problematica. “Personalmente, sono contrario alla vaccinazione. E non mi piace essere costretto da qualcuno a vaccinarmi per poter viaggiare in un determinato posto ”.

Citato dall’agenzia Reuteus, Djokovic pensa che se costretto a ricevere un vaccino per il covid-19 dovrà affrontare un dilemma personale. “Se il vaccino è obbligatorio, cosa farò? Dovrò prendere una decisione. Ho le mie opinioni su questo argomento e non so se la mia idea cambierà nel tempo. Se la nostra stagione ricomincierà in estate, cosa che ritengo improbabile, è possibile che un vaccino sia obbligatorio per noi atleti, ma la verità è che non esiste ancora alcun vaccino.”