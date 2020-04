International Tennis Series, Day 3: Lorenzi ko con il bulgaro Andreev

Terza giornata di gare alle International Tennis Series, torneo d’esibizione in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor di Bradenton (Florida).

Paolo Lorenzi, l’unico tennista azzurro ai nastri di partenza, è stato sconfitto in tre set dal giovane bulgaro Adrian Andreev in un incontro disputato in condizioni climatiche veramente proibitive, con numerose raffiche di vento a disturbare ripetutamente il gioco. Il classe 1981 tornerà in scena più tardi per affrontare il doppista Jamie Cerretani e il n.1978 ATP Preston Brown.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – IL PROGRAMMA DI OGGI:

Preston Brown (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 4-1 4-1

Adrian Andreev (BUL) b. Paolo Lorenzi (ITA) 2-4 4-3(0) 4-2

Preston Brown (USA) – Adrian Andreev (BUL) Ore 16 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Jamie Cerretani (USA) Ore 16.50 italiane

Adrian Andreev (BUL) – Jamie Cerretani (USA) Ore 17.45 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Preston Brown (USA) Ore 18.30 italiane

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 7 – 6 – 1

Preston Brown (USA) 4 – 3 – 1

Adrian Andreev (BUL) 4 – 3 – 1

Evan King (USA) 6 – 2 – 4

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3

Jamie Cerretani (USA) 4 – 0 – 4