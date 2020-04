International Tennis Series, Day 2: Paolo Lorenzi tornerà in campo alle 16 contro Preston Brown

Seconda giornata di gare alle International Tennis Series di Bradenton (Florida), torneo d’esibizione in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor fino al prossimo 25 aprile. Paolo Lorenzi, l’unico azzurro ai nastri di partenza, ha chiuso il Day 1 con tre vittorie in altrettante partite disputate: il classe 1981 tornerà in campo alle ore 16 italiane contro lo statunitense Preston Brown (1978 ATP), per poi sfidare alle 19 il doppista Jamie Cerretani (150 ATP nel ranking di specialità) e alle 21 Evan King (398 ATP), col quale ha già vinto ieri.

Tutti gli incontri si disputano con le regole Next Gen ma al meglio dei tre set.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – IL PROGRAMMA DI OGGI:

Evan King (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 1-4 4-2 1-0

Paolo Lorenzi (ITA) – Preston Brown (USA) Ore 16 italiane

Preston Brown (USA) – Jamie Cerretani (USA) Ore 17 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Jamie Cerretani (USA) Ore 19 italiane

Evan King (USA) – Preston Brown (USA) Ore 20 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Evan King (USA) Ore 21 italiane

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 3 – 3 – 0

Adrian Andreev (BUL) 3 – 2 – 1

Evan King (USA) 4 – 2 – 2

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3

Preston Brown (USA) 0 – 0 – 0

Jamie Cerretani (USA) 1 – 0 – 1