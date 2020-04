Le confessioni di Kei Nishikori e Taro Daniel

Kei Nishikori e Taro Daniel, due dei migliori tennisti giapponesi, erano in diretta su Instagram dove hanno discusso non solo di argomenti attuali.

Ad esempio, si sono chiesti con chi vorrebbero giocare il doppio: Roger Federer o Rafael Nadal?

Nishikori, che ha sempre avuto una passione per lo svizzero, non ha avuto dubbi. “Vorrei giocare con entrambi, ma se dovessi scegliere direi Roger”. Daniel non è stato d’accordo. “Penso che Nadal sia più solido per giocare in doppio, perché se Federer non è in giornata, la sua risposta non è così sicura.”

E per il doppio misto, Nishikori afferma che sceglierebbe Serena Williams e Daniel preferirebbe la Barty, attuale n.1 del mondo: “Barty è eccezionale, ma perché non Naomi Osaka?”, Ha chiesto il miglior tennista giapponese della storia al suo amico. Taro risponde: “Lei è sicuramente molto brava. Probabilmente però potrebbe colpire qualcuno a rete. E’ molto potente nei colpi ”.