Nuove notizie sul piano di Novak Djokovic

Novak Djokovic oggi ha fatto una chiacchierata con Stan Wawrinka su Instagram, ed ha accennato qualcosa in più sul piano per il sostegno ai tennisti maggiormente in difficoltà.

Con alcune differenze rispetto a quello uscito sui media americani.

Intanto il range interessato è quello dal 250 al 700 in classifica, e non è stato specificata una progressione, come quella scritta stamattina.

Pare che gli Slam siano d’accordo nel mettere sul piatto 500K dollari cad. Confermato che l’idea è dare 10.000 mila dollari a ogni giocatore, con un impegno complessivo sui 4,5 mln $.

Rafael Nadal e Roger Federer pare siano d’accordo, si sta parlando ancora tra giocatori, che vogliono essere certi di finanziare proprio i più bisognosi.

Marco Mazzoni