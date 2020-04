Russia, si gioca la Lega Amatoriale: incontri imbarazzanti disponibili anche sui siti di scommesse (VIDEO)

La Russia è uno dei pochi Stati in cui è ancora possibile giocare a tennis: a continuare la propria attività, dunque, non sono solo i tennisti professionisti (stanno partecipando a diversi incontri d’esibizione anche i vari Safiullin, Karlovskiy e Tiurnev) bensì anche gli amatori. Tante partite, anche fra giocatori di livello a dir poco imbarazzante, sono addirittura disponibili su alcuni siti di scommesse con la possibilità di effettuare non solo puntate pre-match ma anche LIVE, proprio come accade per i match ufficiali: qui sotto vi proponiamo due punti della sfida tra Promin e Sandrkin, paragonabili a due quarta categoria italiani.

I bookmakers, per questo incontro, hanno dato l’opportunità di scommettere su qualsiasi cosa: vincente match, vincente set 1 e set 2, under-over games, handicap e pari-dispari. Pare superfluo, a questo punto, aggiungere che c’è un’altissima probabilità che questi incontri si prestino a manipolazioni.