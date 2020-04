International Tennis Series, Day 1: Lorenzi ok con Ward. Alle 18 sfiderà Evan King

Buona la prima per Paolo Lorenzi alle International Tennis Series, evento d’esibizione in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor di Bradenton (Florida). All’esordio nella manifestazione, che si svolge a porte chiuse per far fronte all’emergenza Coronavirus, il tennista italiano, classe 1981, ha superato lo statunitense Emmett Ward (n.1898 ATP) col punteggio di 4-1 4-2 in 46 minuti di gioco.

Gli incontri si disputano con le regole Next Gen ma al meglio dei tre set. Paolo Lorenzi tornerà in campo attorno alle 18 italiane per affrontare Evan King nel secondo match di giornata.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI OGGI:

Paolo Lorenzi (ITA) b. Emmett Ward (USA) 4-1 4-2

Adrian Andreev (BUL) b. Evan King (USA) 4-0 4-1

Emmett Ward (USA) – Adrian Andreev (BUL) Ore 17 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Evan King (USA) Ore 18 italiane

Evan King (USA) – Emmett Ward (USA) Ore 19 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Adrian Andreev (BUL) Ore 20 italiane

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 1 – 1 -0

Emmett Ward (USA) 1 – 0 – 1