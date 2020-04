International Tennis Series, Day 1: tre successi per Paolo Lorenzi. L’azzurro chiude da imbattuto

Tre vittorie per Paolo Lorenzi alle International Tennis Series, evento d’esibizione in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor di Bradenton (Florida). All’esordio nella manifestazione, che si svolge a porte chiuse per far fronte all’emergenza Coronavirus, il tennista italiano, classe 1981, ha superato lo statunitense Emmett Ward (n.1898 ATP) col punteggio di 4-1 4-2 in 46 minuti di gioco. Nel secondo match, iniziato con quasi quattro ore di ritardo a causa della pioggia, il senese ha sconfitto Evan King (398 ATP) per 4-0 4-2. In chiusura di programma, il portacolori azzurro ha regolato in due parziali piuttosto combattuti (4-3 4-2) il giovane bulgaro Adrian Andreev (685 ATP).

Gli incontri si disputano con le regole Next Gen ma al meglio dei tre set.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI OGGI:

Paolo Lorenzi (ITA) b. Emmett Ward (USA) 4-1 4-2

Adrian Andreev (BUL) b. Evan King (USA) 4-0 4-1

Adrian Andreev (BUL) b. Emmett Ward (USA) 4-2 4-0

Paolo Lorenzi (ITA) b. Evan King (USA) 4-0 4-2

Evan King (USA) b. Emmett Ward (USA) 4-2 4-3

Paolo Lorenzi (ITA) b. Adrian Andreev (BUL) 4-3 4-2

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 3 – 3 – 0

Adrian Andreev (BUL) 3 – 2 – 1

Evan King (USA) 3 – 1 – 2

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3