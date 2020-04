International Tennis Series: oggi si gioca in Florida. Subito in campo Paolo Lorenzi

In un momento della stagione in cui tutta l’attività professionistica è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, gli occhi degli appassionati si saranno sicuramente concentrati, in maniera certamente meno attenta, sui vari incontri d’esibizione in corso di svolgimento: parallelamente ai tantissimi match che stanno coinvolgendo tennisti russi e bielorussi, da quest’oggi fino al prossimo 25 aprile, a Bradenton (Florida) avrà luogo l’International Tennis Series, manifestazione che coinvolge sei giocatori (in campo quattro tennisti al giorno, in otto mini-tornei complessivi con sfide tutti vs tutti) e si disputerà con regole Next-Gen (al meglio dei 3 set).

Tra i partecipanti ci sarà anche il “nostro” Paolo Lorenzi, attuale numero 121 del ranking ATP: il nativo di Roma, classe 1981, affronterà nell’ordine Emmett Ward, Evan King e Adrian Andreev.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – IL PROGRAMMA DI OGGI:

Paolo Lorenzi (ITA) – Emmett Ward (USA) Ore 15 italiane

Adrian Andreev (BUL) – Evan King (USA) Ore 16 italiane

Emmett Ward (USA) – Adrian Andreev (BUL) Ore 17 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Evan King (USA) Ore 18 italiane

Evan King (USA) – Emmett Ward (USA) Ore 19 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Adrian Andreev (BUL) Ore 20 italiane