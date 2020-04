Roger Federer sulla cancellazione della Laver Cup: “a questo punto è la cosa giusta da fare”.

Roger Federer, per molti il ​​miglior tennista di tutti i tempi, è anche uno degli organizzatori della Laver Cup – insieme al suo manager, Tony Godsick, e questo venerdì ha reagito all’annuncio della cancellazione dell’evento, che manterrà la sua quarta edizione a Boston, negli Stati Uniti, ma nel 2021.

“È un peccato rimandare l’edizione di quest’anno al 2021, ma a questo punto è la cosa giusta da fare. È bello che il TD Garden di Boston sia disponibile ad accoglierci l’anno prossimo e non vedo l’ora di giocare a Boston per la prima volta in carriera ”, ha dichiarato il campione di 20 titoli del Grand Slam.

Nella dichiarazione ufficiale sulla cancellazione del torneo, la Laver Cup non si riferisce mai direttamente al coronavirus, ma piuttosto al conflitto con altri eventi. Il covid-19 ha fatto sì che il Roland Garros rimandasse unilateralmente il suo torneo al 20 settembre, in coincidenza con le date della Laver Cup (dal 25 al 27 settembre). Ora, il torneo organizzato da Federer e dal suo manager Tony Godsick ha liberato un po ‘di quella pressione sul calendario.