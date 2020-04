Il calvario di Thanasi Kokkinakis. L’australiano colpito da mononucleosi infettiva

Thanasi Kokkinakis, uno dei tennisti più talentuosi della sua generazione, è anche uno dei giocatori più sfortunati “tennisticamente” degli ultimi tempi.

Dopo gravi lesioni a entrambe le spalle e all’addome, il giovane di Adelaide, ora 24enne, credeva che il 2020 sarebbe stato finalmente il suo anno, ma è stato costretto a rinunciare pochi giorni prima degli Australian Open, citando “motivi di salute” ‘.

Ora, il talentuoso tennista di Antipodes ne ha parlato al quotidiano “Herald Sun” di ciò che realmente aveva: una grave mononucleosi infettiva, che spesso gli causava febbre, mal di gola, gonfiore dei linfonodi nel collo, gravi complicazioni respiratorie e affaticamento.

L’ex top 70 mondiale è andato due volte al pronto soccorso, dopo aver smesso di respirare mentre dormiva. E’ stato operato per rimuovere le tonsille e le adenoidi, ma anche questo non ha risolto il suo problema nella prima fase. “La mia gola era così infiammata che ho smesso di respirare mentre dormivo. È stato durissimo per me”.

Kokkinakis, messo in quarantena come chiunque altro per colpa della pandemia di coronavirus a questo punto, sta cercando di sfruttare il suo tempo libero per rimanere in salute e rimettersi in forma. “Ho perso 10 chili perché non riuscivo a mangiare. A questo punto, sto solo cercando di rimanere in salute, recuperare in qualche modo senza esagerare. ”

Thanasi ha anche raccontato come si è reso conto di essere malato. “Non riuscivo a dormire la notte avendo la febbre, sudavo quattro o cinque magliette a notte, era una cosa surreale. Durante l’allenamento, mi stancavo subito. Ero ancora iscritto agli Australian Open e cercavo di allenarmi, ma la mia gola era così infiammata che mi ritrovai subito dopo in ospedale. È stato così difficile, ma ora mi sento relativamente in salute. Credo di poter recuperare la mia carriera non appena potremmo ricominciare a giocare. “