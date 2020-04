Patrick Rafter parla dei big 3 : “Un tennista come Djokovic mi avrebbe reso la vita impossibile, risponde troppo bene. Con Rafa, probabilmente avrei perso 6-2 6-2 al mio meglio” (con il video della vittoria su Federer)

Patrick Rafter ha ammesso, in un’intervista ad Eurosport che al suo meglio non avrebbe avuto molte chance contro i Big 3 attuali: “Un tennista come Djokovic mi avrebbe reso la vita impossibile, risponde troppo bene.

Con Rafa, probabilmente avrei perso 6-2 6-2 al mio meglio, anche sulla mia superficie preferita. Sono due dei migliori giocatori che abbia mai visto.”

“Ho battuto tre volte su tre Roger però nutriva ancora troppa soggezione verso i più esperti ed era mentalmente immaturo, il che mi ha favorito all’epoca. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato così forte, una dichiarazione che mi ha creato tantissimo imbarazzo negli anni successivi” (sorride).

“Il più forte che abbia mai affrontato in carriera? Sicuramente Pete Sampras. Tuttavia, ho adorato anche giocare contro Andre Agassi”.