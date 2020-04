Sport a porte chiuse negli USA, si lavora per la ripartenza. Spiraglio anche per il tennis?

Siamo in piena Pandemia da Covid-19, ma ormai in tutto il mondo si studia e si programma una ripartenza. Dalle scuole (dovrebbero aprire a breve in Germania e Austria) alle attività produttive, e pare anche lo sport, ma a porte chiuse e con controlli rigorosi. Questo il parere espresso ieri da Anthony Fauci, esperto di immunologia statunitense che sta consigliando il (discusso) presidente Trump in questo delicatissimo 2020.

Lo sport, negli USA e non solo, è uno dei motori dell’economica mondiale, oltre che animare la passione di tutti noi. Per questo riprendere l’attività dello sport Pro è considerata una delle tante priorità, nonostante la situazione sanitaria sia ancora molto precaria e la gente continui ad infettarsi e morire, negli USA e nel mondo. Interrogato sul tema sport Pro, Fauci ha risposto: “Ripartire già quest’anno? Esiste una strada: mettere le squadre nei grandi hotel delle città dove vuoi giocare, e disputare le partite senza tifosi, nessuno va allo stadio o arena. Sarà necessario testare i giocatori ogni settimana, come già fanno ora. Bisognerà controllarli uno per uno, e assicurarsi che non si infettino a vicenda o nelle loro famiglie. In questo modo lo sport sarà sicuro e si potrà ripartire. Non vediamo l’ora di tornare a vedere una partita di basket, baseball o football, non possiamo farne a meno. Qua entrano in gioco le trasmissioni televisive: ci sarà un sostanziale aumento degli ascolti per tutto lo sport, questo porterà più introiti sia alle emittenti televisive che alle squadre e il sistema starà in piedi, consentendo agli spettatori di godersi le varie partite”.

Seguendo questo parere “autorevole” (almeno negli USA), le varie leghe professionistiche statunitensi hanno infittito i contatti e programmi per una ripartenza, con varie declinazioni a seconda degli sport. La lega di basket NBA per esempio aveva già proposto da tempo di terminare la stagione regolare interrotta qualche settimana fa in sede unica (probabilmente Las Vegas), e così terminare in estate la stagione 2019/2020.

E il tennis? La situazione è più complessa per il discorso viaggi, e l’impianto di Flushing Maedows ricordiamo che è attualmente un grosso campus medico a disposizione dei sanitari che seguono l’emergenza. Ma visti i propositi di Fauci, il nostro sport si potrà inserire in questo filone? Potremo forse vedere gli US Open a New York, o magari in un’altra sede, a porte chiuse e con i giocatori super controllati durante il torneo, come gli addetti e tutto lo staff necessario a far funzionare la complessa macchina di uno Slam?

Francamente l’ipotesi ad oggi sembra un po’ fantascienza… ma seguiremo la faccenda con attenzione, sopratutto se qualche sport riuscisse a riprendere prima del tennis, osservando i loro metodi e organizzazione. Per il tennis l’unica via sarebbe quella, probabilmente, di un “parco chiuso” di giocatori, che dovrebbero arrivare per tempo nella sede del torneo per la necessaria quarantena e controlli (…ma i voli?), allenarsi con un team molto ristretto, esser sottoposti a controlli continui prima di scendere il campo e durante il torneo. Il tutto a stadio vuoto, con le tv a trasmettere i match in tutto in mondo. Il Canada per esempio ha già chiuso ad ogni manifestazione estiva, tirandosi fuori dalla mischia. Al contrario in Austria a breve si potrà tornare ad allenarsi… la situazione è molto fluida, e diversificata da paese a paese. Per uno sport assolutamente globale come il tennis, non è la situazione ideale.

Tutti abbiamo voglia di riprendere, tornare a vedere i nostri amati campioni in campo… Ma moltissimi giocatori, per esempio Nadal ieri sera in una video conferenza con Pau Gasol, si è detto assai scettico su qualsiasi ipotesi di tornare in gara finché non sarà diffuso il sospirato vaccino contro il Covid-19 e ritrovare la sicurezza di muoversi, e vivere, in tutto il mondo. Non resta che vivere alla giornata.

Marco Mazzoni