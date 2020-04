Emergenza Coronavirus: Le difficoltà dei coach. Drouet coach della Wang “Consegnerò pizze”

L’allenatore della numero 29 mondiale Qiang Wang, Thomas Drouet, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, dove ha parlato delle difficoltà che sta incontrando nell’attuale situazione causata dalla pandemia di coronavirus.

“Ho un contratto che dovrebbe durare dalle 35 alle 40 settimane. Quando abbiamo saputo che i tornei erano stati annullati almeno fino a luglio, abbiamo cercato di raggiungere un accordo in modo da ricevere il 50% dello stipendio ma ha rifiutato perché anche lei, ovviamente, non guadagna soldi. Non ho aiuto e in questo senso è una situazione un po ‘precaria e non sappiamo nemmeno quando il circuito riprenderà.

Abbiamo deciso di allenarci a partire dal mese di giugno e tre settimane dopo andremo nelle Mauritius. Tuttavia, se la stagione 2020 verrà cancellata, non so come farò ”, ha dichiarato Drouet.

L’allenatore indica anche una soluzione originale per guadagnare soldi: “Consegnerò pizze!”, rivela a L’Equipe.