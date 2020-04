Rafael Nadal pensa che il tennis non ritornerà presto in campo: ” Non è possibile giocare a porte chiuse e garantire la sicurezza di tutti, perché i giocatori provengono da tutto il mondo. Ma a questo punto, il tennis non mi preoccupa affatto, onestamente ”

Rafael Nadal, numero due del mondo, è stato intervistato da un programma televisivo spagnolo dove ha parlato di ciò che ha provato nei suoi ultimi giorni di quarantena.

Rafael ha cercato di rimanere attivo dopo le prime settimane, ma dubita che il tennis tornerà all’attività nel breve e medio termine a causa delle caratteristiche di questo sport.

“Ora sto meglio rispetto a tre settimane fa, quando non avevo voglia di fare nulla. Ogni volta che accendevo la televisione, vedevo solo brutte notizie. È stato difficile disconnettersi da tutto ciò che non andava, ma a poco a poco sono tornato alla mia routine e questo mi ha aiutato a rimanere attivo ”, ha confessato il maiorchino, che si trova ora a Porto Cristo, nella sua Isola.

Nadal non crede presto in un ritorno ai tornei di tennis. “Penso che il calcio possa tornare, ma il tennis è uno sport globale e completamente diverso. Non è possibile giocare a porte chiuse e garantire la sicurezza di tutti, perché i giocatori provengono da tutto il mondo. Ma a questo punto, il tennis non mi preoccupa affatto, onestamente ”.