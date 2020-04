La generosità di Novak Djokovic: il serbo ha effettuato una donazione per Bergamo

Novak Djokovic si sta confermando sempre più un vero Signore (rigorosamente con la S maiuscola) anche fuori dal campo da tennis: dopo aver effettuato una donazione di €1.000.000 alla “sua” Serbia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, la stella del panorama tennistico mondiale ha ripetuto un altro grandissimo gesto di generosità, questa volta nei confronti dell’Italia.

Durante la puntata di ieri di “Porta a Porta”, programma condotto da Bruno Vespa, il direttore dell’ASST di Bergamo Ovest, Peter Assembergs, ha infatti parlato di una donazione del giocatore serbo ad una delle strutture più impegnate nella lotta al COVID-19: “Ci sono arrivate donazioni importanti anche dall’estero e questo mi ha colpito molto. Quella che mi è rimasta impressa è sicuramente quella di Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale, che ha voluto pensare anche a noi, dopo aver fatto grandi cose per la Serbia. Per me è un grande uomo, spero di poterlo abbracciare presto“.