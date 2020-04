Emergenza Coronavirus: Diego Schwartzman, Paulo Dybala e Dominic Thiem giocano un torneo a FIFA 20 per la raccolta fondi

In tempi di quarantena, ci sono iniziative di solidarietà che coinvolgono alcuni dei migliori sportivi del mondo e il tennis continua ad essere in prima linea in questa lotta.

Diego Schwartzman e Paulo Dybala, due riferimenti per lo sport argentino, stanno organizzando un torneo di solidarietà a FIFA20, ed ha già raccolto alcuni partecipanti famosi, tra cui l’austriaco Dominic Thiem, un grande amico di El Peque. James Rodríguez e Kun Aguero sono altre persone che hanno confermato la partecipazione.

Il torneo verrà trasmesso dalla televisione argentina il 18 e 19 aprile e verrà anche aperta una raccolta fondi a favore della Croce rossa argentina.