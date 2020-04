La cassa integrazione per i dipendenti della FIT. Duri i sindacati “La Federazione italiana tennis mette in cassaintegrazione i lavoratori pur essendo destinataria di milioni di euro pubblici”

Quello della Federtennis è un bilancio di guerra». Il presidente Angelo Binaghi, a un mese dalla data in cui sarebbero dovuti iniziare gli Internazionali d’Italia, non ha fatto giri di parole. E ha dovuto adottare provvedimenti inevitabili, come se ne vedono ogni giorno, in ogni azienda. Così, tra la cassa integrazione per i dipendenti e i tagli alle collaborazioni, ne hanno fatto le spese anche il capitano di Davis Corrado Barazzutti, il direttore degli Internazionali Sergio Palmieri e Nicola Pietrangeli, che della Federazione è ambasciatore nel mondo.

“La Federazione italiana tennis mette in cassaintegrazione i lavoratori pur essendo destinataria di milioni di euro pubblici”. Così Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa e Cisal Fialp in una nota, spiegando che “si è conclusa ieri sera la riunione in videoconferenza tra il management della Fit e le rappresentanze sindacali nazionali del personale dipendente”.

I sindacati sottolineano come, “per la prima volta nella storia del movimento sportivo nazionale italiano, in una condizione di assoluta e drammatica emergenza sociale, una Federazione sportiva decide ‘motu proprio’ di porre in cassaintegrazione tutti i propri dipendenti, senza tenere in alcun conto le pur rilevanti argomentazioni opposte dalle organizzazioni sindacali nel corso della discussione”. Organizzazioni sindacali che, si evidenzia, “hanno tutte manifestato forte contrarietà” alla cig “per circa 110 dipendenti”.

Quindi, “nel dichiarare lo stato di agitazione nazionale di tutto il personale dipendente da Coni, Sport e salute e tutte le 52 Federazioni sportive nazionali, Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa e Cisal Fialp si riservano di valutare la legittimità della decisione assunta e, contestualmente, di avviare tutte le iniziative di lotta ritenute necessarie a contrastare la scelta assunta”.