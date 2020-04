Cristian Garin: “Coppa Davis? Con il nuovo format si è persa l’essenza della manifestazione”

Il tennista cileno Cristian Garin, attuale numero 18 del ranking ATP in singolare, ha criticato il nuovo format della Coppa Davis nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN: “Con la nuova formula si è persa l’essenza della manifestazione, non mi è affatto piaciuta la scorsa edizione e penso sia necessario attuare dei cambiamenti. A livello di campi e strutture nulla da dire, a Madrid è stato tutto veramente spettacolare, però abbiamo giocato davanti a poco pubblico: ci siamo trovati con al massimo 1.500 spettatori, mentre con il vecchio format ci è capitato di giocare anche davanti a 10.000 persone. Per tutta la settimana è mancato il calore che il pubblico ha sempre portato nella vecchia Coppa Davis“, ha commentato il portacolori del Cile, compagine lo scorso anno eliminata alla prima fase nel girone eliminatorio con Germania e Argentina.