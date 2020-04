Jan-Lennard Struff: “Potrò allenarmi due-tre volte a settimana. Ho il permesso del Governo”

Il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 34 della classifica ATP in singolare, potrà riprendere ad allenarsi dopo un periodo di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio anche la “sua” Germania: “Potrò allenarmi due-tre volte a settimana perché ho il permesso del Governo, in un periodo così difficile è sufficiente. E’ un piccolo passo che, vista la situazione, fa tirare un sospiro di sollievo. Sono consapevole del fatto che la gente, in questo momento, critichi gli sportivi, ma questo è il mio lavoro. Dal punto di vista economico, vista la mia posizione nel ranking, non ho problemi, però sono preoccupato per tutti i giocatori fuori dalla Top-100. Alla ripresa, questi tennisti dovranno rinunciare a viaggiare per i tornei insieme al proprio allenatore per cercare di rientrare nei costi“, ha commentato il teutonico, che sta trascorrendo queste settimane nella sua residenza di Warstein, nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia.