Il WTA di Montreal non si disputerà quest’anno. Arrivederci all’anno prossimo

Il torneo Premier femminile di Montréal, noto come Rogers Cup, non ci sarà quest’anno.

In ragione del coronavirus, il governo del Québec ha vietato ogni evento sino a fine agosto 2020 e quindi il torneo (in programma dal 7 al 16 agosto) non verrà disputato. La competizione, che normalmente si alterna tra Toronto e Montréal, verrà quindi “posticipata” al 2021 perchè si svolgerà anche in quel caso nella cittadina del Québec.