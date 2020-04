Thiago Wild e quella frase di Nick Kyrgios

Il tennista brasiliano Thiago Wild ha approfittato di questa fase in cui il tennis è fermo ed ha parlato un po’ sui social network, in particolare su Instagram, per discutere con i suoi fan di svariati argomenti.

Recentemente, Nick Kyrgios aveva scritto di voler “sterminare i topi sporchi” in allusione al fatto che ci sarebbe stato un torneo su terra in una settimana con due tornei sul veloce (era febbraio). Per Wild quelle parole di Kyrgios avevano un chiaro destinatario:

“Penso che stava parlando di Thiem ed è qualcosa che non ha bisogno di commenti, quella sua frase era veramente di cattivo gusto”, ha rivelato il tennista brasiliano colpito da coronavirus ed ora guarito.