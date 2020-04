Caroline Garcia disposta a giocare a Novembre e Dicembre

Caroline Garcia ha dichiarato nel corso di un’intervista che “oggi come oggi non sappiamo quando e se riprenderemo a giocare. Ci siamo allenate finora per 4 mesi nel 2020 per giocare le partite, poi c’è stata la pandemia, il blocco delle partite, e quindi il primo rinvio a inizio Giugno e il secondo a inizio Luglio. Nessuno può escludere che ce ne sarà un terzo a inizio Settembre.

Io mi tengo in forma e la mia famiglia sta bene. Anche finanziariamente non ho preoccupazioni, fortunatamente.

Noi tenniste viviamo in una situazione precaria rispetto agli altri sportivi, perché noi giochiamo internazionalmente, e quindi dobbiamo guardare alla pandemia non solo come una preoccupazione locale, ma globale, e dobbiamo aspettare che la salute pubblica migliori dovunque per tornare a giocare.

Penso che se sarebbe un peccato cancellare l’intera stagione 2020. Molti come me sarebbero disposte ad annullare l’off-season e giocare anche nei mesi di Novembre e Dicembre”.

La dichiarazione molto pratica della tennista si potrebbe tuttavia scontrare, nel caso che si torni a giocare in Autunno, con l’altrettanto pratica conseguenza di dover svolgere una stagione lunghissima a cui probabilmente nessun tennista è ad oggi preparato, senza dimenticare che nell’estate 2021 si svolgerà anche l’Olimpiade.

Un Grazie a Mandrake