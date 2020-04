Matteo Berrettini a cuore aperto verso Ajla Tomljanovic ed il suo idolo Roger Federer. Djokovic il più complicato da affrontare

Matteo Berrettini, 23 anni, ha trascorso una stagione indimenticabile nel 2019, saltando dalla top 50 alla top 10. Ha giocato le semifinali degli US Open, Masters 1000 a Shanghai e si è qualificato per le Finals ATP di Londra.

Una delle chiavi del successo? Il cuore. Ha iniziato a frequentare la tennista Ajla Tomljanovic nell’estate dello scorso anno ed è da lì che la sua carriera è salita al livello successivo.

“Nel mio caso ha funzionato bene. Ero il numero 30 nel mondo quando ho iniziato ad uscire con Ajla. Ora sono il numero otto al mondo, quindi questo dice tutto. La cosa più importante è trovare qualcuno che capisca esattamente cosa provi, cosa fai, i momenti in cui dovresti o non dovresti dire una certa cosa. E tra noi c’è questa sintonia ”, ha confessato il tennista italiano, che è in quarantena in questo momento con l’australiana negli Stati Uniti.

Matteo Berrettini poi è andato in diretta con la campionessa Chris Evert su Instagram. Con la sua ragazza Ajla Tomljanovic al suo fianco, l’azzurro ha ricordato nuovamente il suo primo incontro con il suo idolo, Roger Federer, che ha avuto luogo al Center Court di Wimbledon, negli ottavi di finale dell’edizione dello scorso anno.

“Per me affrontare lui negli ottavi di finale a Wimbledon è stato un sogno diventato realtà. È il mio idolo. Ero così felice, così felice, che non ero in grado di giocare a tennis ”, ha ammesso il romano, con un sorriso sulle labbra, prima di continuare a lodare lo svizzero. “Federer è il tennis. Rende tutto facile, ma so che non lo è. Sembra che sia nato con quel talento, quella struttura. Come ho detto, è il mio idolo, potrei parlare di lui per due giorni. ”

Berrettini ha parlato delle indubbie qualità degli altri due membri dei Big Three. Per Matteo, Djokovic è il più difficile da affrontare. “Nadal ha un’intensità senza pari e non gli importa se sta vincendo 5-0 o perdendo 5-0. Djokovic è il più complicato per me. Ricordo di averlo affrontato alle Finals ATP. Ho messo il 70% di prime di servizio e non riuscivo a vincere un solo game sulla mia battuta… “