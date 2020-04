I preferiti di Roger Federer (Video)

Aveva lanciato la sfida quasi per divertimento e nel giro di ventiquattro ore Roger Federer è stato subissato di video di persone più o meno note alle prese con un muro e un cappello. Sì perché in un post di ieri Roger, con indosso un vistoso panama bianco, chiedeva di provare a cimentarsi con racchetta e pallina in un palleggio contro un muro, scegliendo accuratamente il copricapo da portare.

Decine e decine sono stati gli emuli di Roger che hanno intasato i social con esibizioni divertenti e stravaganti.

Federer ha allora raccolto le sue preferite in un video, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al suo particolare #tennisathome challenge. “Ho visto video sorprendenti, volée, outfit, location, cappelli, cani, bebè, specchi, frigoriferi, muri e dottori. Li ho veramente apprezzati”.