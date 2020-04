TennisAtHome – Il meglio degli azzurri: US Open 2015, Roberta Vinci annienta Serena Williams (VIDEO)

Dodicesimo appuntamento di LiveTennis.it con la rubrica #TennisAtHome – Il meglio degli azzurri, attraverso la quale sarà possibile rivivere le migliori prestazioni offerte dai giocatori italiani nei tornei del circuito professionistico.

Rispetto a due giorni fa, non cambia l’anno di riferimento perché restiamo nel 2015, ma varia il palcoscenico, che diventa ben più prestigioso: US Open, torneo femminile. Semifinale della parte alta del tabellone: Roberta Vinci vince in rimonta contro la padrona di casa Serena Williams, prima testa di serie, col punteggio di 2-6 6-4 6-4, regalandosi la prima finale Slam in carriera con Flavia Pennetta. Rivediamo, tramite i video presenti su Youtube, quella che senza dubbio è stata la partita più bella ed emozionante disputata dalla giocatrice tarantina: un match che resterà per sempre nella storia del tennis italiano.

