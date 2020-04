Durissima replica di Dominic Thiem a Bresnik

Dopo le dure parole dell’ex-allenatore di Thiem, Gunther Bresnik, secondo il quale senza la sua guida Thiem oggi sarebbe un giocatore da futures e il padre un coach di club, è arrivata la durissima risposta di Domimic Thiem: “E’ deplorevole, che lui dia la colpa a me e alla mia famiglia in pubblico per qualsiasi motivo dopo aver collaborato per così tanti anni.”

“Quando si lamenta della mancanza di rispetto, dice che io debba tutto a lui, e suggerisce con tono serio che io sarei stato un giocatore da futures senza di lui, devo chiedermi se lui non abbia sviluppato la delusione dei grandeur. E se -d’altra parte- manca totalmente di rispetto a mio padre e a me, io non mi sono separato da lui senza motivo. Bresnik sa i motivi e io non li voglio rendere pubblici in questo momento.”

