L’Emergenza Coronavirus: l’Australian Open pensa già all’edizione 2021. Porte chiuse e Alberghi solo per giocatori e tecnici

L’Australian Open si disputerà tra ben nove mesi, ma a Melbourne già si ragione allo scenario del torneo peggiore, che forse non potrà svolgersi nel solito formato, a causa della crisi pandemica che tutti noi affrontiamo.

Secondo “Channel 9”, il canale ufficiale del torneo, gli organizzatori hanno in programma di tenere l’evento a porte chiuse, senza spettatori e isolando i giocatori, le squadre tecniche e arbitrali in una serie di hotel che sarebbe preparati appositamente per la gestione dell’evento.

L’Australia è uno dei paesi che è stato in grado di controllare meglio covid-19. Al momento, ci sono meno di 6.000 casi e 45 vittime, un numero non molto significativo per un paese di quelle dimensioni.