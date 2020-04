Gli organizzatori del torneo di Gstaad credono che sia impossibile che il torneo si possa svolgere (in programma dal 20 Luglio)

Interessante l’intervista al direttore del torneo di Gstaad, Collet secondo cui “servirebbe un miracolo perché si giochi il torneo come previsto.”

L’evento che dovrebbe svolgersi in Svizzera fra il 20 e il 26 Luglio prossimi è infatti duramente colpito dal coronavirus, perché come spiega Collet per giocare ” la situazione dovrebbe migliorare non solo localmente, in Svizzera, ma anche globalmente”.

Il problema del torneo svizzero è comune a molti altri tornei, ovvero quello di essere un piccolo torneo in una nazione con pochissimi giocatori che deve imprescindibilmente attrarre tennisti di altre nazioni per potersi svolgere.

