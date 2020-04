Video del Giorno: Ancora protagonisti Fabio Fognini e Flavia Pennetta

Fabio Fognini e Flavia Pennetta ancora protagonisti sui social.

I due, marito e moglie, a casa come tutti per l’emergenza coronavirus, hanno scambiato qualche colpo utilizzando come rete un passeggino. E durante lo scambio un colpo controverso, con la pallina che è finita vicino alla finestra, ha provocato la reazione di Pennetta: “E’ buona, ladro!”, ha detto l’ex tennista brindisina. Ma Fognini non ha fatto una piega: “L’arbitro ha detto out”.