Simona Halep: “Credo che la sospensione si protrarrà oltre il 13 luglio. Gli US Open sono a rischio”

La tennista rumena Simona Halep, vincitrice del torneo di Wimbledon nel 2019 (sconfisse Serena Williams in finale col punteggio di 6-2 6-2), ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Eurosport: “Prendo positivamente la cancellazione di Wimbledon perché significa che resterò campionessa in carica per un altro anno. Nella mia testa c’è l’idea che non si possa più tornare a giocare nel 2020, credo che la sospensione si protrarrà ben oltre il 13 luglio: gli US Open sono a rischio, io spero si possa giocare ma a New York la situazione è molto complicata. La mia routine quotidiana è cambiata notevolmente, adesso mi sveglio tra le 10 e le 11 e faccio alcuni esercizi a corpo libero, ma non posso scendere in campo ad allenarmi perché i circoli sono tutti chiusi“.