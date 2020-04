Lucas Pouille attacca chi non resta a casa: “Fino a quando gli imbecilli non capiranno, la situazione non cambierà”

Tramite il proprio profilo Twitter, il tennista francese Lucas Pouille ha condiviso un servizio andato in onda in un telegiornale parigino nel quale si possono notare numerose persone per le strade della capitale transalpina nonostante il divieto per l’emergenza Coronavirus. Il ventiseienne, attuale numero 58 del ranking ATP ma con un passato da Top-10, ha commentato: “Fino a quando gli imbecilli non capiranno, la situazione non migliorerà. Ci sono persone che stanno dando la propria vita per combattere il virus, persone che ogni giorno lottano per salvare delle vite… e voi continuate ad agire in questo modo? Vergognatevi“.

Tant que des imbeciles n’auront rien compris alors nous n’avancerons pas.. Des gens ont laissé leur vie pour nous aider à combattre ce virus, des gens se battent tous les jours pour sauver des vies.. et vous continuez à agir de cette façon ? Vous êtes honteux .. #PauvreFrancehttps://t.co/9PdOyMK47T — Lucas Pouille (@la_pouille) April 5, 2020