Francesco Forti a TeleRomagna24: “Stupito dall’espandersi dell’epidemia. Dall’autunno riusciremo a giocare”

Francesco Forti, attuale numero 446 del ranking ATP, è stato intervistato da TeleRomagna24 in merito all’attuale situazione d’emergenza: “Sono rimasto un po’ stupito dall’espandersi di questa epidemia, non mi sarei mai aspettato conseguenze simili perché fino ad un mese fa eravamo ancora in giro per i tornei. Uno stop cosi lungo era imprevedibile, ci ha lasciati senza parole ma è corretto: sono giuste le scelte prese da ATP e Governo. Non penso che la stagione 2020 sia compromessa, credo infatti che riusciremo a giocare dall’autunno in avanti. Sono amareggiato e dispiaciuto per la cancellazione del torneo di Wimbledon, come tutto il mondo del tennis e dello sport: è torneo di massimo prestigio, è una grande perdita ma per risolvere questa situazione è necessario anche attuare misure drastiche come lo stop fino al 13 luglio e l’annullamento delle manifestazioni più importanti“.