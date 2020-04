Maria Sharapova ha dato il suo numero di telefono tramite social

Maria Sharapova ora ha più tempo che mai. Ritirata recentemente ed ora in quarantena, come tutti noi, la 32enne russa ha cercato di ridurre la sua distanza dai fan.

La scorsa settimana, l’ex n.1 del mondo ha tenuto un incontro online presso Zoom con 150 fan. Questa volta è andata oltre: ha dato il suo numero di telefono su Twitter in modo che possano contattarla.

“Ditemi cosa avete fatto, fatemi domande o salutatemi”, ha scritto la russa sui social media.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020